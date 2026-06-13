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Общество

Удары молний за несколько дней спалили дома в восьми регионах России

SHOT: в Кемеровской области и других регионах РФ после удара молний сгорели дома
Shutterstock/FOTODOM

В России за последние несколько дней из-за молний произошла серия пожаров. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в Кемеровской области в результате удара молнии сгорели сразу два дома — в селе Андреевка и Красный Яр. Подобное ЧП произошло в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.

Помимо этого, SHOT добавляет, что в Казани сгорел строящийся дом на улице Сафлык, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома в Тихом проезде.

Последствия разгула стихии зафиксировали и в других российских регионах: Чите, Забайкалье, Бурятии, Челябинске, Ульяновской области, Нижнем Новгороде и Башкирии, уточняет Telegram-канал.

Накануне во время грозы на пляже в подмосковной деревне Подрезово девушке в грудь попала молния. После начала дождя отдыхавшая на пляже девушка спряталась под деревом, в которое и попала молния. Ее удар спровоцировал ожог III степени в области груди и аритмогенный шок. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее москвичей предупредили о ливне и граде.

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