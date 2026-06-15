Синоптики предупредили москвичей о выпадении трети месячной нормы осадков 16 июня

В Москве в ночь на 16 июня ожидается выпадение до трети месячной нормы осадков. Об этом сообщила «Интерфакс» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В ночь на вторник может выпасть 10-15 мм осадков, местами 20-25 мм. Это где-то около четверти-трети от месячной нормы», — сказала она.

По словам синоптика, это не считается исключительным случаем, потому что такое количество осадков характерно для летнего периода. Повторения ситуации с осадками, которые можно было наблюдать в Москве в субботу, не ожидается. Осадки могут быть сильными только в некоторых местах, отметила Макарова.

До этого о надвигающихся ливнях с большим количеством осадков предупреждал ведущий эксперт прогностического центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, причиной изменения погоды в худшую сторону станет холодный фронт циклона, идущего из северной части Атлантики. Его центр сейчас находится над Финским заливом, но движется в сторону Центральной России.

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