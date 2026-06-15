Москвичей предупредили об одной превратности погоды в понедельник

В Москве сегодня прогнозируются кратковременные ливни, при которых на квадратный метр выпадет до 13 литров воды, а также порывистый ветер и температура воздуха до +22ºС. Об этом РИА Новости сообщил ведущий эксперт прогностического центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, днем в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с прояснениями, а после полудня начнутся ливни. Ветер сменит южное направление на западное, его скорость составит 4–9 метров в секунду, возможны порывы.

Тишковец добавил, что атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба и продолжит снижаться. Сегодня утром термометры показывали +15,2ºС, небо было безоблачным, ветер отсутствовал, видимость составляла 14 километров, а влажность воздуха достигала 99%, уточнил метеоролог.

Причиной перемены погоды, пояснил метеоролог, станет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном из северной области Атлантики. Его центр сейчас находится над Финским заливом, но движется в сторону Центральной России.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.