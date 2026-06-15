Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичей предупредили об одной превратности погоды в понедельник

Синоптик Тишковец: в понедельник в Москве пройдут мощные короткие ливни
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве сегодня прогнозируются кратковременные ливни, при которых на квадратный метр выпадет до 13 литров воды, а также порывистый ветер и температура воздуха до +22ºС. Об этом РИА Новости сообщил ведущий эксперт прогностического центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, днем в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность с прояснениями, а после полудня начнутся ливни. Ветер сменит южное направление на западное, его скорость составит 4–9 метров в секунду, возможны порывы.

Тишковец добавил, что атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба и продолжит снижаться. Сегодня утром термометры показывали +15,2ºС, небо было безоблачным, ветер отсутствовал, видимость составляла 14 километров, а влажность воздуха достигала 99%, уточнил метеоролог.

Причиной перемены погоды, пояснил метеоролог, станет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном из северной области Атлантики. Его центр сейчас находится над Финским заливом, но движется в сторону Центральной России.

Ранее москвичей предупредили о густом тумане.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дата подписания сделки США и Ирана, продажи несуществующих туров и опасность шаровой молнии. Что нового к утру 15 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!