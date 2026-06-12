«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новые сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так, 11 июня в 19:44 мск в эфире радиостанции прозвучали «изоляторный» и «негоциант».

В этот же день УВБ-76 передало слово «шарфотол». Новый выход станции в эфир совпал с периодом массированных атак Вооруженных сил Украины по регионам России. По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 798 беспилотников противника и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция судного дня» вышла в эфир с тревожным сообщением.