В Эфиопии десятки человек погибли при падении автобуса в пропасть

В эфиопском регионе Амхара автобус съехал с дороги и упал в овраг глубиной около 100 метров. Об этом сообщает издание Addis Standard на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Уточняется, что автобус следовал из города Десси в столицу страны Аддис-Абебу. По данным регионального государственного бюро коммуникаций Амхары, в результате аварии погибли не менее 28 человек. Многие пассажиры, как утверждает источник, получили ранения различной степени тяжести. Точное количество находившихся в автобусе пассажиров не раскрывается. По данным издания, в настоящее время ведется работа по транспортировке пострадавших в медицинские учреждения. Причины аварии устанавливают специалисты.

До этого в ночь на 15 февраля в провинции Транг на юге Таиланда опрокинулся автобус с 52 пассажирами, следовавший по маршруту Пхукет — Бетонг. Более 40 человек получили травмы различной степени тяжести, десять из них попали в больницы в тяжелом состоянии. Одной из возможных причин ДТП мог стать сон водителя. В генеральном консульстве России в провинции Пхукет сообщили, что сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало.

Ранее в Турции перевернулся туристический автобус.