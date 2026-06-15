Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Обезьяна напала на ребенка и укусила его в Екатеринбурге

E1.RU: в Екатеринбурге обезьяна напала на ребенка и укусила его на улице
Shutterstock

В Екатеринбурге домашняя обезьяна напала на пятилетнего ребенка на улице и укусила его. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел возле дома на улице Краснолесья, когда мальчик гулял вместе с мамой. Внезапно на ребенка прыгнула обезьяна без ошейника, из-за чего шокированный малолетний стал непрерывно кричать. Животное укусило его за ногу и место этого укуса сильно опухло.

В больнице ребенку сделали первую прививку от бешенства и назначили курс лечения. Сейчас семья пострадавшего ищет владельца животного — ранее соседи видели его на улице. У хозяина той обезьяны также есть собака.

До этого россиянка исчезла в Таиланде после укуса обезьяны и странного знакомства с мужчиной. Близкие обратились в консульство РФ.

Ранее агрессивная обезьяна укусила в шею 12-летнюю туристку во время экскурсии на Бали.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!