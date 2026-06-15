Обезьяна напала на ребенка и укусила его в Екатеринбурге

В Екатеринбурге домашняя обезьяна напала на пятилетнего ребенка на улице и укусила его. Об этом сообщает E1.RU.
Инцидент произошел возле дома на улице Краснолесья, когда мальчик гулял вместе с мамой. Внезапно на ребенка прыгнула обезьяна без ошейника, из-за чего шокированный малолетний стал непрерывно кричать. Животное укусило его за ногу и место этого укуса сильно опухло.
В больнице ребенку сделали первую прививку от бешенства и назначили курс лечения. Сейчас семья пострадавшего ищет владельца животного — ранее соседи видели его на улице. У хозяина той обезьяны также есть собака.
До этого россиянка исчезла в Таиланде после укуса обезьяны и странного знакомства с мужчиной. Близкие обратились в консульство РФ.
Ранее агрессивная обезьяна укусила в шею 12-летнюю туристку во время экскурсии на Бали.