Россиянка исчезла в Таиланде после укуса обезьяны и странного знакомства с мужчиной

Baza: на Пхукете женщина из РФ познакомилась с мужчиной и пропала
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде 43-летняя ветеринар из Приморья пропала после череды странных случаев. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, россиянка по имени Дарья отправилась в отпуск на два месяца, чего раньше никогда не делала. Находясь на Пхукете, она рассказывал знакомым, что сначала попала в больницу из-за ожога медузы, затем ее на несколько дней задержали полицейские. После этого ее укусила дикая обезьяна.

Также близкие заметили по видео, что Дарья сильно изменилась внешне. Они полагают, что это произошло из-за наркотиков. Они также заявили, что пропавшая познакомилась с молодым человеком за некоторое время до исчезновения, но подробностей о нем почти не рассказывала.

В последний раз россиянка выходила на связь 25 мая. Она рассказала, что вместе с возлюбленным отправляется на Мальдивы.

Близкие обратились в консульство РФ в Таиланде. Они предполагают, что новый партнер мошенник и хочет завладеть имуществом женщины, в том числе двумя квартирами и накоплениями.

