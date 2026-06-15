Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мошенники начали обманывать россиян на теме ЧМ-2026

Аналитик Ушаков: кибермошенники создают схемы обмана россиян вокруг ЧМ-2026
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Тема Чемпионата-2026 стала активно использоваться кибермошенниками для создания новых схем обмана россиян. Болельщики следят за соревнованиями, несмотря на отсутствие в турнире российской сборной, а аферисты активно пользуются этим, предупредил в беседе с RT пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков.

В числе главных схем обмана на тему ЧМ-2026 эксперт назвал создание фейковых трансляций и фишинговых сайтов, где пользователей просят пройти регистрацию и ввести данные банковской карты якобы для списания 1 рубля.

Также популярно требование установить «обновление кодеков», под видом которых в устройства россиян внедряют трояны для перехвата данных и паролей. Кроме того, эксперт предупредил, что часто преступники просят скачать приложения – например, прикрываясь названием легальной букмекерской компании. Это не более, чем еще один способ заставить человека скачать троян или стилер для кражи информации.

«Также под видом интернет-магазина с атрибутикой ЧМ может скрываться обычный фишинговый сайт», – отметил Ушаков. – А ещё есть схемы с «инвестициями в успех команд»: «Зарабатывай на матчах ЧМ с помощью ИИ-прогнозов. Вложи 10 тыс. рублей – получи 50 тыс. к финалу».

Мошенники могут даже объявить фейковый сбор – например, с просьбой помочь вернуться застрявшим в другой стране россиянам, болельщикам, попавшим в больницу и так далее. Причем иногда в основу легенды ложится реальный случай, вслед за которым публикуются поддельные реквизиты.

Специалист призвал россиян не терять бдительность и следовать основным правилам кибергигиены. В том числе он посоветовал смотреть матчи Чемпионата только на официальных ресурсах, не скачивать непроверенные приложения, не переходить по ссылкам и нигде не оставлять свои данные.

До этого основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко рассказал «Газете.Ru», что мошенники продолжают использовать технологии подмены номеров, из-за которых звонок может выглядеть как официальный вызов от банка или оператора связи. Особенно часто жертвами таких схем становятся россияне, находящиеся за границей: злоумышленники рассчитывают на усталость после перелета, стресс и опасения по поводу работы банковских карт в роуминге. Главное правило безопасности: не доверять номеру, который отображается на экране, только потому, что он выглядит знакомым, подчеркнул эксперт.

Ранее мошенники придумали, как обманывать абитуриентов вузов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!