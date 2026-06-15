Мошенники начали обманывать россиян на теме ЧМ-2026

Тема Чемпионата-2026 стала активно использоваться кибермошенниками для создания новых схем обмана россиян. Болельщики следят за соревнованиями, несмотря на отсутствие в турнире российской сборной, а аферисты активно пользуются этим, предупредил в беседе с RT пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков.

В числе главных схем обмана на тему ЧМ-2026 эксперт назвал создание фейковых трансляций и фишинговых сайтов, где пользователей просят пройти регистрацию и ввести данные банковской карты якобы для списания 1 рубля.

Также популярно требование установить «обновление кодеков», под видом которых в устройства россиян внедряют трояны для перехвата данных и паролей. Кроме того, эксперт предупредил, что часто преступники просят скачать приложения – например, прикрываясь названием легальной букмекерской компании. Это не более, чем еще один способ заставить человека скачать троян или стилер для кражи информации.

«Также под видом интернет-магазина с атрибутикой ЧМ может скрываться обычный фишинговый сайт», – отметил Ушаков. – А ещё есть схемы с «инвестициями в успех команд»: «Зарабатывай на матчах ЧМ с помощью ИИ-прогнозов. Вложи 10 тыс. рублей – получи 50 тыс. к финалу».

Мошенники могут даже объявить фейковый сбор – например, с просьбой помочь вернуться застрявшим в другой стране россиянам, болельщикам, попавшим в больницу и так далее. Причем иногда в основу легенды ложится реальный случай, вслед за которым публикуются поддельные реквизиты.

Специалист призвал россиян не терять бдительность и следовать основным правилам кибергигиены. В том числе он посоветовал смотреть матчи Чемпионата только на официальных ресурсах, не скачивать непроверенные приложения, не переходить по ссылкам и нигде не оставлять свои данные.

До этого основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко рассказал «Газете.Ru», что мошенники продолжают использовать технологии подмены номеров, из-за которых звонок может выглядеть как официальный вызов от банка или оператора связи. Особенно часто жертвами таких схем становятся россияне, находящиеся за границей: злоумышленники рассчитывают на усталость после перелета, стресс и опасения по поводу работы банковских карт в роуминге. Главное правило безопасности: не доверять номеру, который отображается на экране, только потому, что он выглядит знакомым, подчеркнул эксперт.

Ранее мошенники придумали, как обманывать абитуриентов вузов.