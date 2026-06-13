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Общество

Мошенники придумали, как обманывать абитуриентов вузов

Мошенники стали создавать поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники создают фальшивые сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег исчезают, оставляя молодых людей без жилья. Об этом рассказали РИА Новости в компании «Солар».

Там рассказали, что злоумышленники также создают точные копии официальных каналов вузов, где предлагают якобы быструю проверку документов или помощь «куратора» через личные сообщения. Таким образом мошенники могут собирать персональные данные студентов или данные банковских карт.

Также аферисты могут рассылать вредоносное программное обеспечение под видом обычных файлов. При открытии эти ПО заражают устройство жертвы, после чего мошенники получают доступ к паролям и личным данным.

В «Соларе» рассказали, что абитуриенты испытывают большой стресс во время поступления в учебные заведения, из-за чего они становятся легкими жертвами злоумышленников. Гендиректор Secure-T (входит в ГК «Солар») Харитон Никишкин предупредил, что следует придерживаться правила «нулевого доверия»: любая коммуникация вне портала вуза или другого официального источника должна считаться потенциально опасной.

Ранее МВД сообщало о распространении вируса Drama RAT, который крадёт данные пользователей Android.

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