Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с подменой номеров для туристов

Мошенники продолжают использовать технологии подмены номеров, из-за которых звонок может выглядеть как официальный вызов от банка или оператора связи. Особенно часто жертвами таких схем становятся россияне, находящиеся за границей: злоумышленники рассчитывают на усталость после перелета, стресс и опасения по поводу работы банковских карт в роуминге.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».

«Самая распространенная схема последних лет выглядит очень убедительно. Вы только что приземлились, телефон подключается к роумингу, и почти сразу на экране появляется SMS или входящий звонок, который выглядит так, будто поступил с официального короткого номера банка (например, «900»). Голос на другом конце провода встревоженно сообщает, что зафиксирована подозрительная операция в Дубае. Необходимо срочно подтвердить данные или перевести средства на «защищенный счет», — поделился эксперт.

На самом деле звонок может идти с дешевой SIM-карты где-нибудь в Камбодже. Эта схема особенно хорошо работает именно в роуминге: человек устал после дороги, дезориентирован и не до конца понимает, все ли в порядке с его картой и связью в чужой стране, предупредил Игорь Жиленко.

«Дело в том, что IP-телефония позволяет подменять исходящий номер на любой другой. Хотя в последнее время операторы и банки усилили защиту от подмены номеров, злоумышленники продолжают находить различные способы маскировки. На экране может отображаться номер, похожий на официальный короткий номер банка: +900, с добавлением международного кода, заменой отдельных цифр на похожие символы или с изменением одной цифры в длинном номере. В мессенджерах возможностей для маскировки еще больше — там мошенники могут указать практически любое имя или обозначение, включая название банка или «900», — предупредил эксперт.

Главное правило безопасности: не доверять номеру, который отображается на экране, только потому, что он выглядит знакомым. Если вам сообщают о «подозрительной операции», нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком через официальное приложение или по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Игорь Жиленко подчеркивает, что в условиях, когда злоумышленники могут подделать практически любой номер или название организации, главным инструментом защиты становится привычка перепроверять любую тревожную информацию через официальные каналы. Нескольких минут, потраченных на проверку, зачастую достаточно, чтобы сохранить свои деньги и персональные данные.

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