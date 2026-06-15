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Общество

Россиян предупредили о неожиданном источнике пневмонии

Онищенко: кондиционер может заразить миозитами и пневмонией
Flavio Lo Scalzo/Reuters

Использовать кондиционер важно правильно, в противном случае вместо охлаждения и положительного эффекта он может спровоцировать развитие серьёзных заболеваний. Особенно вредно после долгого пребывания на жаре заходить в активно охлаждающееся помещение, в котором человека обдувает холодным воздухом – это грозит воспалениями и пневмонией, предупредил в беседе с НСН врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, если на улице жара о +30 градусов, то желательно не выходить из помещения, не находиться на солнце – особенно опасно выпускать в такую погоду детей. Нахождение на жаре и интенсивное потение могут привести к тепловому удару, когда на фоне потери жидкости кровь становится густой, и организм не может вывести избыточное тепло. Отсутствие головного убора опасно солнечным ударом, подчеркнул врач.

Онищенко отметил, что бегство от жары в помещение может быть не менее опасным, если неправильно подойти к вопросу использования кондиционера.

«Если после пребывания на жаре вы заходите в помещение с работающим кондиционером и вас обдувает холодным воздухом, есть риск переохлаждения отдельных частей тела, — пояснил он. — Через день два это может привести к миозитам или даже повысить вероятность развития пневмонии».

Напомним, до этого завцентром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова также отметила, что переход с 35-градусной жары в комнату с кондиционером, где +17°C, – это шок для организма. Разница между улицей и охлаждённым помещением, по её словам, должна быть не более 7–8°C. Кроме того, каждые полчаса помещение важно проветривать, так как в противном случае в помещении снижается количество кислорода, что может привести к головным болям, подчеркнула врач.

Онищенко ранее призвал россиян соблюдать меры профилактики против холеры.

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