Онищенко призвал россиян соблюдать меры профилактики против холеры

Заболеваемость холерой в последние годы по миру демонстрирует рост. Россиянам на этом фоне не стоит сильно опасаться, однако следует соблюдать меры профилактики. В том числе следует обращать внимание на качество и чистоту потребляемой воды, а также обработку овощей и фруктов перед употреблением, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что данные 2025 года подтвердили распространение болезни – это известный российским специалистам штамм, который попал в страну ещё в 1965 году из Афганистана.

«Сейчас завоз инфекции тоже возможен, но, слава Богу, в соседних странах ситуация благополучная — по крайней мере, по официальным данным», ― подчеркнул Онищенко в пресс-центре НСН.

Он отметил, что в России ситуацию держат на контроле с мая, отслеживая наличие холерного вибриона во внешней среде – в случае его выявления эксперты смогут оперативно предотвратить его распространение.

Что касается мер профилактики заражения, доступных россиянам, то в первую очередь важно пить только чистую воду, подчеркнул эпидемиолог. Он также напомнил, что сейчас в России начался сезон овощей и фруктов, которые также таят в себе опасность. Онищенко призвал тщательно мыть плоды перед употреблением.

На днях стало известно, что на северо-востоке Нигерии число заболевших холерой выросло до 7850 человек, за май зафиксировано 74 летальных случая с начала вспышки. Данная вспышка рассматривается в стране как чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, поэтому прикладываются все усилия, в том числе и международные, чтобы не допустить разрастания эпидемии дальше.

В Роспотребнадзоре отмечали, что эпидемиологическая ситуация по холере в России остаётся стабильной и находится под постоянным контролем ведомства. Уточняется, что риски распространения болезни в РФ отсутствуют, а завозных случаев зарегистрировано не было.

Ранее Онищенко предупредил россиян о страшных болезнях, которые можно подхватить на курорте.