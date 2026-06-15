В Дагестане женщина ударила свою дочь ножом за то, что та ушла от мужа

Mash: в Дагестане осудили женщину, ударившую дочь ножом за расставание с мужем

В Дагестане вынесли приговор женщине, которая ударила собственную дочь ножом за то, что та ушла от мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в одном из сел Кизилюртовского района. Девушка, которую несколько лет назад выдали замуж за соседа, решила уйти от мужчины в связи с тем, что он поднимал на нее руку. После очередной ссоры она собрала вещи и вернулась к родителям.

Однако мать не поддержала решение дочери. Во время ссоры из-за случившегося женщина заявила ей, что «можно было и потерпеть», а затем она ударила ее ножом в пах.

Девушка не получила серьезных ран. Она обратилась в полицию и написала заявление. Суд избрал нападавшей наказание в виде лишения свободы условно.

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