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Общество

Отпускникам рассказали о неочевидной опасности, которая может подстерегать в море

Инструктор Алаев: обратное течение может быть опасным для жизни
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Обратное течение, известное также как рип-течение, является частой причиной трагедий на воде. Оно образуется, когда вода, нагоняемая волнами к берегу, устремляется обратно в море через узкий канал. Скорость такого потока может достигать двух метров в секунду. Об этом в интервью РИАМО предупредил инструктор по серфингу Дмитрий Алаев.

Распознать рип-течение, по его словам, можно визуально с берега: обычно оно выглядит как полоса мутной или пенистой воды, уходящая перпендикулярно берегу, или участок с меньшим количеством волн среди общего прибоя.

«Если вас уже захватило течение — главное правило: не плывите против него к берегу. Вы потратите все силы и утонете от истощения. Плывите параллельно берегу, поперек течения. Рип-течение узкое — обычно 10–30 метров. Выйдя за его границу, вы сразу почувствуете, что вас больше не тянет. Только тогда плывите к берегу под углом, используя волны», — объяснил эксперт.

Эксперт посоветовал не купаться в одиночку на незнакомых пляжах без спасателей.

Депутат Государственной Думы Юлия Дрожжина до этого говорила, что в непроверенных водоемах выше риск заразиться кишечными инфекциями и кожными заболеваниями. Кроме того, там существует высокая вероятность получить травму или занести инфекцию в рану при контакте с грязной водой или с острыми предметами.

Ранее россиянам объяснили, как распознать плохой пляжный тур еще до оплаты.

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