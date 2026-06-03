Россиян предупредили об опасности купания на диких пляжах

Купание на диких пляжах и в других необорудованных местах может представлять серьезную опасность. Такие водоемы зачастую не проходят необходимые проверки. Об этом в беседе с Life.ru предупредила депутат Государственной Думы Юлия Дрожжина.

«Дно водоема в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, мусор, технические конструкции и сильные подводные течения. Все это создает реальную опасность для купающихся», — объяснила депутат.

Она также напомнила, что на диких пляжах нет спасателей и оборудования для оказания экстренной первой помощи. Поэтому если в этих местах происходит несчастный случай, время реагирования существенно увеличивается. Такие условия оказывает прямое влияние на тяжесть последствий.

Дрожжина подчеркнула, что в непроверенных водоемах выше риск заразиться кишечными инфекциями и кожными заболеваниями. Кроме того, там существует высокая вероятность получить травму или занести инфекцию в рану при контакте с грязной водой или с острыми предметами.

На то, что водоем представляет опасность, указывает отсутствие официально оборудованного пляжа, спасательных постов, буйков и другой инфраструктуры для отдыха. Помимо этого, на диких пляжах установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено».

Депутат напомнила, что актуальную информацию о разрешенных для купания местах публикуют органы местного самоуправления и профильные ведомства.

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