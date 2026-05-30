Россиянам объяснили, как распознать плохой пляжный тур еще до оплаты

В Роскачестве призвали не покупать туры с пляжем «в пешей доступности»
При выборе тура для пляжного отдыха туристам следует внимательно изучать условия договора и обращать внимание на расплывчатые формулировки. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Эксперты предупредили, что насторожить должны описания вроде «пляж в пешей доступности» без указания точного расстояния и времени пути. Также сомнения должен вызывать тур, в котором отсутствует информация о наличии спасателей, буйков и организации зоны купания, а близость моря описана лишь общими фразами.

В Роскачестве отметили, что тревожным сигналом может стать отказ менеджера письменно подтвердить наличие на пляже пресного душа и туалетов. Кроме того, специалисты советуют с осторожностью относиться к предложениям с «собственным пляжем», если в договоре не прописано предоставление бесплатных шезлонгов и зонтов для гостей.

По оценке экспертов, такие условия нередко приводят к очередям, скрытым расходам и неудобствам во время отдыха. В некоторых отелях, как отметили в организации, на всей береговой линии может быть предусмотрен только один кран с пресной водой либо она отсутствует вовсе.

Перед покупкой тура специалисты рекомендуют уточнить, предусмотрена ли ежедневная выдача пляжных полотенец, проводится ли уборка территории и шезлонгов после шторма, а также действует ли система предупреждений о волнах, течениях или появлении медуз.

В Роскачестве подчеркнули, что в договоре должны быть четко указаны класс обслуживания, тип питания, категория отеля с обозначением количества звезд и точное расположение пляжа. Кроме того, важно проверить, содержится ли информация о расстоянии от корпуса до пляжа и наличии лежаков и зонтов.

Ранее Роскачество давало рекомендации по правилам посещения пляжей с собаками.

 
