Орловцам пообещали ремонт квартир и компенсацию ущерба от дронов ВСУ

Клычков: из-за удара беспилотника по дому в Орле повреждены почти 100 квартир

После удара беспилотника по жилому дому в Орле повреждения получили почти 100 квартир и 40 автомобилей. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального правительства, которое транслировалось на официальном портале региона.

По словам Клычкова, жильцы поврежденного дома размещены в ПВРах, обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

«Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества», — сказал глава региона.

В Северном районе города в результате удара пострадали почти сто квартир и сорок машин, уточнил он. Губернатор велел чиновникам обследовать поврежденное имущество, а затем приступить к ремонту домов и выплатам компенсаций. Для быстрой помощи пострадавшим в прокуратуре Северного района открыта горячая линия.

«Прошу максимально внимательно работать по каждой квартире и по каждому человеку», — обратился Клычков к подчиненным.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили на территории области два вражеских беспилотника и одну ракету.

Ранее Клычков показал кадры с места атаки дрона ВСУ.