Мальчик оказался в реанимации, выпив два ледяных напитка в жару

SCMP: в Китае ребенок выпил 2 ледяных напитка в жару и попал в реанимацию

В Китае семилетний мальчик оказался в реанимации после того, как выпил два ледяных напитка в жаркий день, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Хэнань. Ребенка доставили в больницу с сильной болью в животе и рвотой. После обследования врачи диагностировали у него острый волвулюс — опасное состояние, при котором кишечник перекручивается вокруг собственной оси, вызывая непроходимость.

По словам медиков, ситуация оказалась настолько серьезной, что у мальчика начал развиваться некроз кишечника. Врач Хо Юфэн рассказал, что перед госпитализацией ребенок долго играл на улице в сильную жару. Вернувшись домой, он выпил стакан ледяной колы, а затем еще и холодный чай со льдом.

Медики считают, что резкое употребление большого количества очень холодных сладких напитков могло спровоцировать тяжелое состояние. В результате мальчика пришлось поместить в отделение реанимации.

Врачи напоминают, что детский организм особенно чувствителен к резким перепадам температуры. Специалисты рекомендуют не давать детям большое количество ледяных напитков сразу после активных игр или длительного пребывания на солнце, особенно в сильную жару.

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