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Общество

Россиянам рассказали о скрытых аллергенах, живущих в квартирах

Дезинсектор Купин: пылевые клещи обитают в каждой квартире
S.Zykov/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди годами лечатся от аллергии, даже не подозревая, что причина кроется в их собственном диване. К примеру, личинки кожееда поражают шерсть, натуральные ткани, кожу, перья. При этом обнаруживают их, как правило, только тогда, когда обивка дивана уже испорчена, сообщил в беседе с РИАМО мастер по дезинсекции Алексей Купин.

«Пылевые клещи есть практически у всех. Это не признак грязи — это норма городской жизни. Они питаются слущенными клетками кожи, размножаются в матрасах, диванах, коврах и сами по себе не кусают, но их экскременты вызывают аллергию и астму», — отметил специалист.

Официального срока годности нет, но мягкая мебель старше 10–15 лет превращается в настоящий накопитель паразитов. Поролон разрушается, создавая идеальную среду для размножения, и никакая химчистка не исправит ситуацию. В таких случаях выбросить старый диван бывает дешевле и безопаснее, чем бесконечно его обрабатывать, добавил он.

Врач-аллерголог «ИНВИТРО» Наталья Нечепоренко до этого предупреждала об опасности развития аллергии в офисе.

По ее словам, отдельный фактор — состояние вентиляции и кондиционеров: при их нерегулярном обслуживании в системах накапливаются микрочастицы, которые затем возвращаются в помещение. Сухой воздух дополнительно повышает чувствительность слизистых, делая реакцию на привычные раздражители более выраженной.

Ранее врач опровергла популярные мифы об аллергии на животных.

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