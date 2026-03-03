Размер шрифта
Врач опровергла популярные мифы об аллергии на животных

Аллерголог Полякова: аллергия на животных может появиться у взрослых людей
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Аллергия на животных может появиться даже после долгой совместной жизни с питомцем. Об этом «Известиям» рассказала врач аллерголог-иммунолог, педиатр, детский аллерголог-иммунолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Наира Полякова.

Специалист отметила, что впервые аллергическая реакция может появиться и во взрослом возрасте. Иммунная система способна на протяжении долгого времени контактировать с аллергеном без каких-либо выраженных проявлений, а только затем сформировать повышенную чувствительность. Такой процесс, называемый сенсибилизацией, может возникнуть из-за гормональных изменений, хронического стресса, перенесенных инфекций, переезда или смены климата.

По словам врача, сейчас популярен миф о том, что аллергия возникает именно на шерсть животных. Однако на самом деле реакция развивается из-за белков, которые содержатся в слюне, кожных чешуйках и выделениях питомца.

«У кошек основным аллергеном является Fel d1, у собак — Can f1. Эти белки микроскопические, легко распространяются по воздуху, оседают на мебели, текстиле и сохраняются в помещении месяцами. Шерсть лишь переносит аллерген. Поэтому важно понимать, что «гипоаллергенных животных» не существует — это распространенный миф», — объяснила аллерголог.

Она отметила, что симптомы аллергии могут стать заметны как сразу после контакта с животным, так и через несколько часов. Человек сталкивается с покраснением и зудом глаз, насморком, приступами чихания, кашлем, одышкой, кожным зудом и свистящим дыханием.

При этом полностью устранить аллерген в домашних условиях нельзя. Для того чтобы снизить контакт, необходимо использовать очистители воздуха, систематически проводить влажную уборку, не запускать питомца в спальню, применять специальные антиаллергенные чехлы, мыть руки сразу после контакта с животным и не забывать регулярно ухаживать за ним.

По словам эксперта, пациентам с тяжелой астмой или частыми приступами стоит расстаться с питомцем ради собственной безопасности.

Психолог Алена Иванова до этого говорила, что кошка в доме становится инструментом психологической саморегуляции своего хозяина. Наблюдая за поведением питомца, человек подсознательно учится выстраивать здоровые личные границы.

Ранее ветврач предупредил, какие цветы нельзя дарить любимой на 8 Марта, если у нее есть кошка.

 
