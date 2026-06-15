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Дачников призвали порадоваться, если на их участке поселился дикий зверек

Зоолог Гомыранов: еж на дачном участке – это полезный бесплатный помощник
Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

Если дачник обнаружил на своем участке летом ежа, то это не повод пугаться. Лучше всего не трогать его, не пытаться подкормить молоком и не взаимодействовать, а оставить в покое, так как эти зверьки являются, по сути, бесплатными помощниками, которые очищают территорию от насекомых и других беспозвоночных, рассказал 360.ru зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.

«Самая лучшая стратегия — не трогать ежа, никак с ним не взаимодействовать, оставить его в покое, — посоветовал эксперт. — Понаблюдайте, порадуйтесь, что встретили дикое животное, сфотографируйте издалека — это самое лучшее, что вы можете сделать».

Вопреки распространенному мнению молоко давать ежам нельзя – они его действительно выпьют, однако это приводит к расстройству кишечника, так как у этих животных непереносимость лактозы, предупредил зоолог.

Он также отметил, что если забравшийся на участок еж все-таки каким-то образом мешает, то его можно спокойно унести. Для этого следует надеть перчатки и поместить животное в ведро, а затем перенести на дикий участок. Не рекомендуется прикасаться к иглам голыми руками – на них много бактерий, что может привести к нагноению ранки, предупредил Гомыранов. Он также подчеркнул, что на участках ежи очищают территорию от вредителей, поедая насекомых и других беспозвоночных.

Напомним, подбирать «милых» ежат в лесу — одна из самых распространенных и одновременно самых опасных ошибок. Как предупредили в беседе с «Газетой.Ru» ветеринары, ежи – это дикие животные, а значит, они являются природным резервуаром целого ряда инфекций и паразитов. Даже если зверек выглядит маленьким, беззащитным и «чистым», это не означает, что он безопасен для человека.

Ранее в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа.

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