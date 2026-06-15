Дачников призвали порадоваться, если на их участке поселился дикий зверек

Если дачник обнаружил на своем участке летом ежа, то это не повод пугаться. Лучше всего не трогать его, не пытаться подкормить молоком и не взаимодействовать, а оставить в покое, так как эти зверьки являются, по сути, бесплатными помощниками, которые очищают территорию от насекомых и других беспозвоночных, рассказал 360.ru зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.

«Самая лучшая стратегия — не трогать ежа, никак с ним не взаимодействовать, оставить его в покое, — посоветовал эксперт. — Понаблюдайте, порадуйтесь, что встретили дикое животное, сфотографируйте издалека — это самое лучшее, что вы можете сделать».

Вопреки распространенному мнению молоко давать ежам нельзя – они его действительно выпьют, однако это приводит к расстройству кишечника, так как у этих животных непереносимость лактозы, предупредил зоолог.

Он также отметил, что если забравшийся на участок еж все-таки каким-то образом мешает, то его можно спокойно унести. Для этого следует надеть перчатки и поместить животное в ведро, а затем перенести на дикий участок. Не рекомендуется прикасаться к иглам голыми руками – на них много бактерий, что может привести к нагноению ранки, предупредил Гомыранов. Он также подчеркнул, что на участках ежи очищают территорию от вредителей, поедая насекомых и других беспозвоночных.

Напомним, подбирать «милых» ежат в лесу — одна из самых распространенных и одновременно самых опасных ошибок. Как предупредили в беседе с «Газетой.Ru» ветеринары, ежи – это дикие животные, а значит, они являются природным резервуаром целого ряда инфекций и паразитов. Даже если зверек выглядит маленьким, беззащитным и «чистым», это не означает, что он безопасен для человека.

Ранее в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа.