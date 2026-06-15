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Общество

Россиянам объяснили, как понять, что аттракцион в парке безопасен

Инженер Родионов: у каждого аттракциона должен быть регистрационный номер
Peeradontax/Shutterstock/FOTODOM

Определить исправность аттракционов в парке на глаз довольно сложно, однако есть признаки, которые указывают на то, что объект прошел необходимые проверки и допущен к эксплуатации. Об этом в интервью РИАМО сообщил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.

«Во-первых, на аттракционе должен быть регистрационный номер. Это не номер, как на автомобиле, но что-то похожее. Он может быть квадратным или иной формы. Если номер есть, значит, аттракцион зарегистрирован и стоит на учете в инспекции», — отметил эксперт.

Кроме того, должно быть в наличии свидетельство, дающее право на эксплуатацию объекта в течение года. Обычно его вывешивают на кассе. Если же документа нет в общем доступе, его следует попросить предъявить, посоветовал Родионов.

Если аттракцион все же вызывает подозрения, по его словам, можно обратиться в Гостехнадзор и Роспотребнадзор.

В мае в Стерлитамаке поход в парк аттракционов на день рождения закончился для 12-летнего ребенка попаданием в больницу. Мальчика зажало между конструкциями и протащило по механизму. Очевидцы утверждают, что доставать школьника пришлось с помощью болгарки. У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника и оторванные пальцы на ноге. Его госпитализировали санавиацией. По словам медиков, пациент минимум полгода не сможет ходить.

Ранее в Кыштыме люди застряли на высоте из-за остановившегося колеса обозрения.

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