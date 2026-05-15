«распиливали на месте»: в Стерлитамаке затянутому в аттракцион ребенку оторвало пальцы

Shot: в Стерлитамаке мальчика затянуло в аттракцион
В Стерлитамаке поход в парк аттракционов на день рождения закончился для 12-летнего ребенка попаданием в больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, мальчик пришел на праздник к другу. На одном из аттракционов его попросили пересесть в другую кабинку. В момент, когда школьник отправился к соседней «ракушке», сеанс уже начался.

В результате ребенка зажало между конструкциями и протащило по механизму.

«Очевидцы утверждают, что доставать школьника пришлось с помощью болгарки – аттракцион распиливали прямо на месте», – сообщается в публикации.

У пострадавшего диагностировали серьезные травмы, среди которых – перелом позвоночника и оторванные пальцы на ноге. Пациента госпитализировали санавиацией в медучреждение. По словам медиков, мальчик минимум полгода не сможет ходить.

По словам родных, они якобы пытались добиться помощи от администрации парка и местных властей, но не смогли.

Ранее в Вологде пьяный водитель едва не откусил полицейскому палец.

 
