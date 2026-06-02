В Кыштыме люди застряли на высоте из-за остановившегося колеса обозрения

Колесо обозрения в городе Кыштым в Челябинской области приостановило работу, когда в кабинках находились люди. Об этом сообщила администрация Кыштымского городского округа, опубликовав заявление на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте уточняется, что инцидент произошел из-за срабатывания механизма защиты.

«Сотрудники аттракциона оперативно отработали в соответствии с регламентом и в ручном режиме осуществили безопасное движение колеса обозрения и высадку людей. Пожалуйста, оставайтесь спокойны — никто не пострадал», — подчеркнули в администрации.

Там добавили, что находившимся в кабинах гражданам будут возвращены деньги за билет на колесо обозрения. Кроме того, людям предоставят пригласительные на поездку на катамаране.

Как пишет kp.ru, ЧП случилось в парке имени А. С. Пушкина. Аттракцион «Садовое кольцо» ввели в эксплуатацию 1 июня, но уже через несколько часов колесо перестало крутиться. Ожидается, что после проверки аттракцион запустят заново. Однако точные сроки возобновления работы пока неизвестны.

