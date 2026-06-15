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Общество

В России разрешили выпускать топливо с отклонениями от требований ЕАЭС

«Ъ»: правительство разрешило НПЗ выпускать бензин более низкого качества
Константин Михальчевский/РИА Новости

Правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от требований технического регламента ЕАЭС. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее постановление правительства было принято осенью 2025 года и действовало до 1 мая 2026 года, но затем его продлили.

Согласно постановлению, НПЗ могут выпускать на рынок РФ бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Такие показатели соответствуют экологическому классу «Евро-3», подчеркивает «Ъ».

Действующий технический регламент предусматривает для топлива класса «Евро-5» содержание серы не более 10 мг на кг. Выпускаемое по таким правилам топливо не подлежит обращению на территории других государств ЕАЭС.

Опрошенный изданием эксперт предупредил, что повышенное содержание серы негативно влияет на современные автомобили и может ускорить износ двигателя.

На прошлой неделе в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых АЗС.

Ранее российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве.

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