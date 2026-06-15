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Общество

Россиянам рассказали, какие продукты в супермаркетах стоит покупать с особой осторожностью

Врач Кашух: выпечку в магазинах следует приобретать в заводской упаковке
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

При покупке свежей выпечки, кондитерских изделий, сухофруктов, орехов и прочих продуктов, которые употребляют без мыться и термической обработки, следует проявлять осторожность. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение изделиям, которые находятся в закрытых контейнерах или упакованы производителем.

«При покупке салатов и других блюд важно смотреть не только на условия содержания, но и на то, насколько продукт свежий: блюдо не должно быть заветревшимся, иметь странную консистенцию или посторонний запах. Внимания заслуживают и продукты, которые сложно тщательно отмыть перед едой: это ягоды, листовая зелень, фрукты с тонкой кожицей», — отметила Кашух.

Их стоит не просто мыть под краном, но и замачивать на некоторое время в прохладной воде, добавила специалист.

До этого в Роскачестве заявили, что почти 90% псевдоорганических продуктов в России продаются на маркетплейсах. В ходе мониторинга специалисты проверили 16 сервисов. Всего было выявлено более 450 наименований. На карточках или в маркировке присутствовали пометки «organic», «органик» или «органический», но сертификата соответствия не было.

Ранее сообщалось об увеличении интереса молодежи к рынкам.

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