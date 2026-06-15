В Госдуме объяснили, как добиться переноса сроков капремонта дома

Россияне могут добиться более раннего срока проведения капремонта дома – для этого нужно обратиться в УК, ТСЖ, жилищную инспекцию или к регоператору. Жильцы должны потребовать провести техобследование дома и зафиксировать дефекты в соответствующей ведомости, объяснил в RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, сами по себе жалобы ничего не решат – важно получить на руки техдокументы, после чего вопрос выносится на собрание собственников. Важно, что у россиян есть право самостоятельно решить, какие работы должен включать в себя капремонт, во сколько они должны обойтись и откуда финансироваться, подчеркнул депутат.

Так, например, он отметил преимущество фонда капремонта дома, что позволяет с лёгкостью сдвигать время проведения работ на более ранний период. А вот если фонд создаётся силами регоператора, то будет сложнее – здесь уже нужно получить техническое обоснование.

«Региональная программа актуализируется не реже одного раза в год, поэтому при наличии подтверждённых проблем у собственников есть правовой инструмент для обращения в уполномоченные органы субъекта», — отметил Якубовский.

Он предупредил, что далеко не каждая проблема может стать причиной переноса сроков ремонта. К ним можно отнести, в частности, проблемы с инженерными сетями, протечки и прочие детали, которые влияют на безопасность жителей дома. Если же такие проблемы возникли, а УК игнорирует их, то нужно пожаловаться в жилинспекцию и прокуратуру, заключил депутат.

До этого эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова отметила, что за несвоевременное внесение платы на капремонт россиянам грозят пени и судебное взыскание долгов вплоть до ареста имущества. Она также напомнила, что взысканию подлежит долг только за последние три года. Кроме того, важно учесть, что при долгах, подтверждённых судом, гражданин лишается субсидий на оплату коммуналки.

В Госдуме ранее предупредили о мошенничестве с капремонтом.