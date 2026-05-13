Россиянам рассказали, что им грозит за пропуск оплаты капремонта

Россияне должны вовремя вносить плату за капремонт, в противном случае им грозят пени и судебное взыскание долгов вплоть до ареста имущества. Об этом в беседе с RT предупредила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Вносить плату жильцы обязаны ежемесячно до 15 числа. В то же время в России до 1 января 2027 года в России действует льготный порядок расчета пеней – он производится по сниженной ставке, напомнила эксперт. Таким образом, пени начисляются после наступления срока оплаты до дня фактического внесения средств. Рассчитываются они на основе 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, которая действует на момент оплаты. Важно, что ставка не растет даже при многомесячной задержке, подчеркнула Гладкова.

До начала будущего года при начислении пеней за неоплату коммуналки, капремонта применяется значение из двух величин – ключевой ставки ЦБ, действовавшей на 27 февраля 2022 года (9,5%) либо ключевой ставки на момент оплаты, добавила специалист.

«Поскольку текущая ключевая ставка (по состоянию на 2026 год) значительно выше 9,5%, для расчёта пеней фактически используется ставка 9,5% годовых, — пояснила она. — Это правило распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года».

Однако это не отменяет того, что долги с жильца могут взыскать через суд и судебных приставов, в том числе с помощью ареста имущества и списаний со счетов, предупредила специалист. Она также напомнила, что взысканию подлежит долг только за последние три года. Кроме того, важно учесть, что при долгах, подтвержденных судом, гражданин лишается субсидий на оплату коммуналки, заключила Гладкова.

Ранее мошенники стали предлагать россиянам списать долги за ЖКУ.

 
