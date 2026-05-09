В Госдуме предупредили о мошенничестве с капремонтом

Депутат Гаврилов: мошенники предлагают убрать капремонт из платежек
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал ТАСС о самых распространенных мошеннических схемах, связанных с капремонтом и списанием долгов.

По словам депутата, если человеку предлагают за деньги «законно» убрать строку капремонта из платежки, речь идет о мошенничестве. Гаврилов подчеркнул, что никаких федеральных законов, освобождающих всех собственников жилья от таких платежей, не существует и не готовится.

Он напомнил, что обязанность оплачивать капремонт закреплена статьей 169 Жилищного кодекса РФ и привязана к квартире. Поэтому при покупке жилья долг предыдущего владельца переходит новому собственнику.

Полное освобождение от взносов, по словам депутата, получают неработающие пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также владельцы квартир в новостройках в первые три-пять лет после ввода дома. Компенсации в размере 50% предусмотрены для ветеранов, инвалидов I и II групп и семей с детьми-инвалидами.

Гаврилов также предупредил о схемах с «массовым списанием долгов». Он отметил, что никаких государственных программ, по которым долги автоматически прощают раз в несколько лет, не существует. Депутат пояснил, что списать задолженности по кредитам, займам, услугам ЖКХ, налогам и штрафам можно только через процедуру банкротства — либо в арбитражном суде по закону №127-ФЗ, либо через внесудебное банкротство в МФЦ при долгах от 25 тыс. до 1 млн рублей и закрытом исполнительном производстве.

По словам парламентария, настоящие юристы не обзванивают должников первыми и не предлагают решить вопрос через ссылку из SMS или код подтверждения. Гаврилов добавил, что поводом насторожиться должны стать просьбы о предоплате, обещания стопроцентного результата, ссылки на «секретные программы» Минфина или ускоренное банкротство через личный кабинет.

Он призвал не доверять самодельным квитанциям на оплату дополнительных сборов за капремонт наличными и договорам с расплывчатыми формулировками без конкретных сроков и услуг.

Депутат напомнил, что льготы по капремонту оформляют органы соцзащиты, реструктуризацию кредитов обсуждают напрямую с банками, а подать заявление на внесудебное банкротство через МФЦ можно бесплатно. Кроме того, Гаврилов посоветовал проверять юристов через официальные реестры.

Ранее россиянка вступила в «домовый чат» и отдала мошенникам 11 млн рублей.

 
