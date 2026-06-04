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Наука

Названы два признака высокого содержания нитратов в ранних арбузах

Агроном Мясищева: на избыток нитратов могут указывать цвет мякоти арбуза и ее запах
Павел Лисицын/РИА Новости

На избыток нитратов могут указывать слишком яркая красная мякоть с фиолетовым оттенком, кислый запах. Однако точно определить количество нитратов на глаз невозможно, поэтому лучше использовать нитрат-тестер, рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

«Ранние арбузы (в июне-июле) чаще всего привозные или выращенные с большим количеством удобрений. В них может содержаться много нитратов и пестицидов. Определить содержание нитратов на глаз практически невозможно, но на избыток нитратов могут указывать слишком яркая красная мякоть с фиолетовым оттенком, кислый запах. Также иногда советуют положить кусочек мякоти в стакан с водой: если вода покраснела или порозовела в течение 15–20 минут — вероятно, в арбузе много нитратов. Однако этот метод не является надежным. Лучше всего проверить арбуз на содержание нитратов можно с помощью нитрат-тестера — тогда результат будет самым точным», — объяснила агроном.

По ее словам, безопасный уровень нитратов в арбузе — до 60 мг на килограмм. Превышение этого уровня может вызвать отравление с симптомами: слабость, головокружение, тошнота, рвота, боли и спазмы в животе, диарея, потеря аппетита, сонливость.

«Народные методы — это лишь косвенные признаки, которые не дают гарантии. Использовать их можно как повод насторожиться и либо проверить арбуз нитрат-тестером, либо вовсе отказаться от покупки», — заметила Мясищева.

Ранее эксперты предупреждали о риске избытка нитратов в ранних ягодах.

 
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