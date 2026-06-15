Врач рассказал, как предотвратить развитие туннельного синдрома

Причинами возникновения синдрома запястного канала, также известного как туннельный синдром, становятся постоянное использование смартфона и работа за компьютером. Предотвратить появление такой проблемы, при которой происходит онемение пальцев кисти, поможет гигиена труда. Об этом радио Sputnik рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», врач Семен Гальперин.

Эксперт подчеркнул, что существует ряд специальных лечебных методов, благодаря которым удается не допустить развития туннельного синдрома. В первую очередь избежать проблемы помогает лечебная физкультура, снижающая напряжение в мышцах кистей рук, которые передавливают нерв и приводят к его поражению.

При этом, по словам врача, в более тяжелых ситуациях требуются такие лечебные методики, как блокада нервов.

«Производятся инъекции лечебных препаратов в туннель, собственно, в котором проходит нерв. Хотя это в большинстве случаев лишь такие временные мероприятия», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что в самых сложных случаях пациенту требуется специфическое хирургическое вмешательство. Такая процедура освобождает нерв от сдавливающих его оболочек канала.

Исследователи из Washington University School of Medicine до этого говорили, что недостаток сна и работа в ночные смены могут повышать риск развития остеоартроза — одного из самых распространенных заболеваний суставов.

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