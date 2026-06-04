Названы неочевидные факторы риска развития остеоартроза

Недостаток сна и работа в ночные смены могут повышать риск развития остеоартроза — одного из самых распространенных заболеваний суставов. К такому выводу пришли исследователи из Washington University School of Medicine, проанализировавшие данные почти полумиллиона человек. Результаты опубликованы в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).

Остеоартроз развивается при постепенном разрушении суставного хряща и является одной из основных причин хронической боли и ограничения подвижности у пожилых людей. Обычно к факторам риска относят возраст, ожирение и травмы суставов. Однако новое исследование показывает, что важную роль может играть и качество сна.

Ученые использовали данные почти 500 тысяч участников проекта UK Biobank — одной из крупнейших биомедицинских баз данных в мире. Исследователи сравнили частоту развития остеоартроза тазобедренного и коленного суставов у людей с различными привычками сна.

Оказалось, что у людей, которые регулярно спали менее шести часов в сутки или часто жаловались на трудности с засыпанием и ночные пробуждения, риск развития артроза коленного или тазобедренного сустава был на 20–40% выше по сравнению с теми, кто спал около семи часов за ночь.

Еще более выраженная связь наблюдалась у работников ночных смен. У них риск развития артроза коленного сустава оказался на 24% выше, а вероятность необходимости операции по полной замене коленного сустава — на 28% выше по сравнению с людьми, работающими в обычном дневном режиме.

Эта зависимость сохранялась даже после учета массы тела и других факторов здоровья, которые могли влиять на состояние суставов.

По словам руководителя работы Элизабет Яник, качество сна можно рассматривать как потенциально изменяемый фактор риска наряду с контролем массы тела, физической активностью и профилактикой травм.

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