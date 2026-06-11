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Ортопед рассказала, сколько шагов нужно проходить в день для пользы здоровью

Врач Завадская: при малоподвижном образе жизни даже 3 тыс. шагов дадут эффект
Bignai/Shutterstock/FOTODOM

Малоподвижный образ жизни повышает риски для здоровья. В то же время даже обычные прогулки приносят пользу организму и помогают снизить негативные последствия сидячей работы и дефицита движения. Ходьба связана со снижением риска инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, особенно при более высоком темпе, рассказала «Газете.Ru» Антонина Завадская, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА.

«Во время прогулок снижается артериальное давление, активнее работает сердце, повышается выносливость. Ходьба задействует мышцы и сосуды, благодаря чему улучшается кровоснабжение всех органов и систем. Такая нагрузка способствует профилактике варикозной болезни: при движении работают мышцы голени, которые стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу, предотвращая ее застой. Кроме того, ходьба помогает поддерживать подвижность, мышечный тонус и общее состояние опорно-двигательной системы», — сказала эксперт.

Однозначно ответить на вопрос, сколько шагов нужно проходить в день, невозможно. Все зависит от возраста человека, уровня его физической подготовки и состояния здоровья.

«Одни преодолевают 5–6 тысяч шагов и не чувствуют усталости, для других комфортный показатель — 3 тысячи шагов. При хорошей физической подготовке можно проходить 15 тысяч шагов в день и больше», — заявила врач.

Важно прислушиваться к своему организму и выбирать комфортную нагрузку. Со временем ее можно постепенно увеличивать. При малоподвижном образе жизни даже 3 тысячи шагов в день дадут заметный положительный эффект.

«Стоит подчеркнуть, что для здоровья важнее регулярность, продолжительность и качество прогулок, чем конкретное количество шагов. Поэтому старайтесь уделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, включая ходьбу, и ориентируйтесь прежде всего на самочувствие и регулярность, а не на цифры», — посоветовала эксперт.

Для сохранения здоровья важен баланс. Резкое увеличение объема ходьбы или длительные перегрузки могут усиливать болевой синдром и нарушать равномерность распределения нагрузки. У людей с предрасположенностью это повышает риск развития заболеваний стоп и суставов.

«При длительной ходьбе лучше выбирать удобную обувь с хорошей посадкой и достаточной амортизацией. Ортопедические или анатомические стельки помогают снизить нагрузку на стопу, уменьшить утомление и дискомфорт, однако подбирать их следует индивидуально вместе с врачом-ортопедом. При правильной поддержке ноги меньше устают и перегружаются. Ношение неудобной обуви повышает риск травм и заболеваний опорно-двигательной системы», — резюмировала она.

Ранее была названа обувь, которая может вызывать головную боль.

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