ФСБ вскрыла схему мошенничества с приобретением акций российских компаний

В ФСБ раскрыли схему мошенничества с приобретением акций российских компаний на сумму семь миллиардов рублей в обход контрсанкций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Как отметили в ЦОС, причастными к противоправной деятельности оказалась «кипрская брокерская компания Mind Money Limited (ранее называвшаяся Zerich Securities Ltd.) и их сообщники». Они занимались покупкой акций российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.

По данным ФСБ, злоумышленники нарушали антисанкционное законодательство, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Подозреваемые вступили в сговор с руководством компании «Инвестиционная палата» и, воспользовавшись поддельными документами, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. В ведомстве уточнили, что этим они причинили компаниям ущерб «в особо крупном размере».

До этого в ФСБ РФ сообщили о задержании руководителей двух коммерческих организаций по подозрению в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее ФСБ раскрыла масштабную операцию по взлому смартфонов российский чиновников.