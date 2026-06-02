ФСБ раскрыла масштабную операцию по взлому смартфонов российских чиновников

Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России выявила масштабную операцию иностранных спецслужб по получению информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, на мобильные устройства было внедрено вредоносное программное обеспечение, которое позволяло злоумышленникам получать доступ к хранящимся данным, прослушивать переговоры, а также вести скрытый аудио- и видеоконтроль обстановки рядом с электронными устройствами.

По данным ФСБ, целью операции было получение чувствительной информации. В спецслужбе отметили, что акция носила широкомасштабный характер.

Кроме того, в ФСБ заявили, что сбор данных с устройств осуществлялся представителями иностранных спецслужб с использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций.

По информации ведомства, злоумышленники осуществляли скрытое несанкционированное получение различной информации с мобильных устройств, ставших объектами кибератаки.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Расследование продолжается.

Ранее МВД предупреждало о вирусах, маскируемых под бесплатные VPN, крадущие данные пользователей.

 
