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Общество

Стало известно, почему мужчины боятся идти к психологу

Специалист Горшенин: мужчины боятся психологов из-за социальных норм
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Многие мужчины избегают похода к психологу, поскольку общество наделяет это смыслом, который часто противоречит традиционному мужскому образу. Об этом Pravda.Ru рассказал клинический психолог Кирилл Горшенин.

По его словам, социальные нормы не позволяют им быть чувствительными и эмпатичными, от них все еще ждут роли «добытчика» и «охотника». В этом случае мужчины считают неуместным открытый разговор о внутренних переживаниях.

«В обществе есть эта стигма: проявление чувств, их проживание и разговоры о них — это женская черта. Из этого вытекает представление, что обращение к психологу или психиатру — это про слабость или неуместную чувствительность», — отметил Горшенин.

При этом специалист предупредил, что накопленное напряжение может привести к серьезным проблемам.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова до этого говорила, что молодые мужчины вступают в романтические отношения с женщинам постарше, поскольку они ищут устойчивость, заботу и принятие. По ее словам, они также сильно подвержены влиянию извне. Через фильмы и соцсети идет романтизация таких отношений.

Ранее психолог объяснила, как распознать в мужчине маменькиного сынка.

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