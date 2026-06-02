Психолог объяснила, как распознать в мужчине маменькиного сынка

Психолог Эльвира Жданова в интервью РИАМО объяснила, как распознать, что мужчина зависим от собственной матери.

По ее словам, когда пара начинает жить вместе, мужчина может постоянно бегать к матери, а иногда и вовсе предлагать жить с родителями.

«И еще внимательно обращать внимание на реплики: «А у меня мама делает вот так, а мама делает вот сяк» — это признаки инфантилизма и неготовность мужчины брать на себя какие-либо отношения. Поэтому, если в такие отношения залезет женщина с нормальной самооценкой, то она в них долго не выдержит», — сказала Жданова.

Психолог Эльвира Жданова до этого назвала главную ошибку в отношениях с мужчиной, у которого уже есть ребенок. Речь о ревности. Стоит принять тот факт, что если человек не отказался от ребенка, то и не сделает этого, подчеркнула эксперт.

