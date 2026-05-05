Психолог объяснила, почему молодые мужчины выбирают женщин постарше

Молодые мужчины вступают в романтические отношения с женщинам постарше, поскольку они ищут устойчивость, заботу и принятие. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Молодые мужчины сильно подвержены влиянию извне. Через фильмы и соцсети идет романтизация таких отношений. В нестабильное время многие ищут способ справиться с внутренней тревогой. Мужчины переживают из-за политической ситуации, из-за того, что родственники, друзья, братья или знакомые отправляются на фронт. Каждый по-своему воспринимает эту информацию, но очень многие находятся в напряжении», — объяснила она.

По ее словам, на выбор партнерши также влияют финансовые трудности, ощущение неустроенности. Эксперт отметила, что плюсом таких отношений являются эмоциональная и психологическая близость, более спокойное отношение женщины к себе и своим желаниям. К недостаткам Наумова отнесла возможное отсутствие общих детей, смещение ролей и ситуацию, когда женщина становится главной фигурой в паре.

Телеведущая, сваха Роза Сябитова до этого заявила, что отношения зумеров с женщинами, которым больше 30 лет, являются лишь способом приобретения опыта.
Она придерживается мнения, что взрослым женщинам должно быть «стыдно» вступать в отношения с такой разницей в возрасте. Сваха считает, что нормальная женщина даже не обратит внимание на молодого человека, который сильно младше нее.

