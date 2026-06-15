Кинолог ответил, какие породы собак подойдут для семей с детьми

Семьям с детьми, которые планируют завести собаку, важно учесть особенности породы и материальное благополучие. Об этом «Москве 24» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его словам, разные породы выводились для разных целей, от этого зависят характер собаки, ее размеры и нюансы в воспитании и дрессировке. При наличии детей эксперт посоветовал обратить внимание на пуделей, золотистых ретриверов, лабрадоров-ретриверов, биглей. Кроме того, можно рассмотреть джек-рассел-терьера и таксу.

«В целом для семейной жизни подойдут охотничьи породы. Они столетиями выводились с главной целью – помогать. Они обладают веселым характером и хорошо контактируют с человеком, легко уживаются с детьми и подходят как для жизни в городе, так и за его пределами», — отметил Уражевский.

Кинолог отметил, что собака поможет ребенку научиться ответственности и заботе, за счет тесного контакта — получат хороший иммунитет и смогут избежать аллергии во взрослом возрасте.

Кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева до этого рассказала «Газете.Ru», что есть такие породы собак, для которых жизнь в квартире — как клетка для орла. Им нужны поля, стада, задания, миссии, но получают они диван и два выгула по 20 минут.

Ранее кинолог заявила о риске исчезновения одной породы собак.