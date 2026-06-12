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Общество

Кинолог заявила о риске исчезновения одной породы собак

Кинолог Макаренкова: русская псовая борзая находится под угрозой исчезновения
Shutterstock/FOTODOM

Русская псовая борзая, которая считается самой древней среди отечественных заводских пород, находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщила ТАСС специалист Российской кинологической федерации по экстерьеру собак Ирина Макаренкова.

По ее словам, сегодня в стране насчитывается примерно 2—2,5 тыс. собак этой породы.

«Нельзя сказать, что порода совсем вымирает, но и большим это поголовье назвать нельзя», — пояснила эксперт.

Она отметила, что риск исчезновения породы, безусловно, существует, если относиться к ней безответственно. Кинолог заявила, что нельзя относиться к борзым исключительно как к коммерческой породе и массово бесконтрольно разводить. Необходимо поддерживать условия, при которых эта порода останется охотничьей собакой, тогда ее удастся сохранить, заключила эксперт.

До этого кинолог Владимир Голубев назвал главную ошибку владельцев щенков. По его словам, неопытные собаководы часто потакают неправильному поведению щенков, тем самым давая понять, что так себя можно вести и впредь. Необходимо мягко, но строго пресекать непослушание и приучать с первых месяцев к командам «Фу» и «Нельзя».

Ранее кинолог раскрыл, испытывают ли собаки любовь.

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