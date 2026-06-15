Россиян предупредили об опасности ранних дынь и арбузов

Ранние арбузы и дыни менее полезны для здоровья, поскольку в них содержится больше нитратов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала рассказала диетолог София Кованова.

Эксперт уточнила, что их сезон в России чаще всего приходится на конец лета — начало осени, когда плоды созревают окончательно. При этом в южных регионах сезон начинается в конце июля.

«Дыни богаты кремнием, калием, железом, но это не значит, что их можно есть внесезон беременным женщинам и детям на постоянной основе. В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов», — отметила Кованова.

Доктор сельскохозяйственных наук Артем Соколов до этого говорил, что многие любители арбузов уверены, что на спелость ягоды указывает сухой хвостик, однако идеальный — именно зеленый. При этом, по его словам, арбуз с сухим хвостиком тоже можно приобретать — главное, чтобы плод не был чернеющим или вялым.

Кроме того, опрошенные изданием эксперты советуют обращать внимание на наличие вмятин, трещин и следов удара, а также на так называемую «щечку» — желтое или оранжевое пятно на боку, которым арбуз лежал на земле: чем оно ярче, тем лучше.

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