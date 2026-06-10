«Сухой или зеленый»: эксперт объяснил, каким должен быть хвостик у арбуза

Многие любители арбузов уверены, что на спелость ягоды указывает сухой хвостик, однако идеальный — именно зеленый. Об этом сообщил доктор сельскохозяйственных наук Артем Соколов. Его слова цитирует Ura.ru.

При этом, по его словам, арбуз с сухим хвостиком тоже можно приобретать — главное, чтобы плод не был чернеющим или вялым.

Кроме того, опрошенные изданием эксперты советуют обращать внимание на наличие вмятин, трещин и следов удара, а также на так называемую «щечку» — желтое или оранжевое пятно на боку, которым арбуз лежал на земле: чем оно ярче, тем лучше.

Еще один надежный способ — постучать по арбузу. Хороший плод издает умеренно звонкий, «пружинящий» звук. Сильный звон — признак недозрелости, глухой — перезрелости.

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского политеха Нина Мясищева до этого говорила, что арбуз должен быть тяжелым для своего размера — это означает, что внутри много сока и сахара.

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