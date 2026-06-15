Более 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Тюменской области

МЧС: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Тюменской области

Автобус и грузовик столкнулись в Тюменской области, пострадали 12 человек. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте.

ДТП произошло ранним утром в понедельник на 101-м километре автодороги Р-254, когда водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем.

На момент аварии в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

«В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники МЧС провели деблокировку пострадавшего. Два человека госпитализированы, добавили в ведомстве.

13 июня в подмосковном Звенигороде произошла авария с участием самосвала и маршрутки. В результате ДТП погибли три человека. По предварительным данным, водитель большегрузного самосвала выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами.

Ранее певец Oliver Tree погиб в авиакатастрофе в Бразилии.