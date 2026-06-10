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Общество

Россиянам назвали безопасную норму мороженого

Нутрициолог Романова: в неделю без вреда для здоровья можно есть одно мороженое
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Мороженое является десертом, а не частью ежедневного рациона. Употреблять этот продукт без вреда для здоровья можно один раз в неделю. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова.

Специалист объяснила, что в мороженом содержится большое количество сахара, ароматизаторов и различных добавок. Также в холодном десерте есть мука, жир, сливки или молоко. Организму тяжело переваривать это сочетание продуктов, поэтому после употребления такой пищи человек может столкнуться с тяжестью в желудке и вздутием живота.

По словам нутрициолога, мороженое нельзя есть пациентам с воспалительными заболеваниями и избыточным весом.

«Разумным количество мороженого можно считать один стаканчик (порцию) весом примерно 80 граммов для взрослого человека и 50 граммов для ребенка. При этом из-за порой высокого содержания добавленного сахара есть мороженое рекомендуется не каждый день. Одного раза в неделю достаточно», — предупредила она.

При этом эксперт напомнила, что употребление мороженого, особенно вечером, увеличивает нагрузку на пищеварение и на поджелудочную железу.

Помимо этого, по словам специалиста, мороженое может принести пользу, если оно приготовлено из качественных молочных продуктов, с минимальным добавлением сахара и фруктами. В среднем в одном молочном мороженом содержится от 3 до 4 граммов белка, 15 граммов жира и от 20 до 25 граммов углеводов. Также в нем есть калий, фтор, витамин А, витамины группы B и магний.

Руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятёрочка» Елена Генералова до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что при выборе мороженого следует обращать внимание на его состав, условия хранения и внешний вид продукта. Она подчеркнула, что если на упаковке указано «пломбир», «сливочное» или «молочное мороженое», то в составе не должно быть растительных жиров. При этом допускается наличие стабилизаторов, но их должно быть немного.

Ранее россиянам рассказали, как приготовить вкусное домашнее мороженое.

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