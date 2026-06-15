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Общество

Одна из стран Африки начала покупать российское вино

«Агроэкспорт»: Россия в январе-мае поставила в Нигерию 48 тонн вина
Christian Delbert/Shutterstock/FOTODOM

Россия в январе-мае 2026 года осуществила первую поставку вина в Нигерию, объем превысил 48 тонн на сумму около $50 тыс. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт».

В поставку вошли 24 тонны игристых вин и около 24 тонн прочих виноградных вин. Всего же за пять месяцев Россия поставила в Нигерию 397 тысяч тонн продукции АПК на сумму свыше $96 млн.

На прошлой неделе сообщалось, что в России за январь–май 2026 года продажи алкоголя сократились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 357,2 млн декалитров.

До этого сообщалось, что в Республике Алтай с 1 марта запретили продажу алкоголя по воскресеньям, в праздники и социально значимые дни. В остальные дни время продажи алкоголя будет ограничено. С понедельника по четверг купить спиртное можно будет с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов, а в субботу — с 11 до 14 часов. Эти ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров.

Ранее эксперт рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений.

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