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Общество

Московский аэропорт перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московский аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Накануне в аэропорту Жуковский также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании. Изменения в расписании и временные ограничения связаны с мерами безопасности.

В министерстве обороны России сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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