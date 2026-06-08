Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Калужанина отправили в колонию за призывы бомбить Крымский мост

Житель Калужской области получил 7 лет колонии за призыв разрушить Крымский мост
Константин Михальчевский/РИА Новости

Жителя Калужской области приговорилипо делу о публичных призывах к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

Следствие установило, что мужчина в одном из мессенджеров публично оправдывал ракетный удар Вооруженных сил Украины по объекту Военно-морского флота России, а также призывал к разрушению Крымского моста. Кроме того, как заявили в УФСБ, осужденный публиковал призывы к экстремистской деятельности, в том числе к расправе над участниками специальной военной операции и обстрелам жилых кварталов Донецка.

Уголовное дело расследовалось по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, а также о публичных призывах к экстремистской деятельности. Сам фигурант полностью признал свою вину.

Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Как уточнили в УФСБ, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Донецке задержали местного жителя за призывы к ракетным атакам по ДНР.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!