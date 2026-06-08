Калужанина отправили в колонию за призывы бомбить Крымский мост

Жителя Калужской области приговорилипо делу о публичных призывах к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

Следствие установило, что мужчина в одном из мессенджеров публично оправдывал ракетный удар Вооруженных сил Украины по объекту Военно-морского флота России, а также призывал к разрушению Крымского моста. Кроме того, как заявили в УФСБ, осужденный публиковал призывы к экстремистской деятельности, в том числе к расправе над участниками специальной военной операции и обстрелам жилых кварталов Донецка.

Уголовное дело расследовалось по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, а также о публичных призывах к экстремистской деятельности. Сам фигурант полностью признал свою вину.

Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Как уточнили в УФСБ, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Донецке задержали местного жителя за призывы к ракетным атакам по ДНР.