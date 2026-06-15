Россиянам назвали основные признаки телефонного мошенничества

Требования сохранять разговор или переписку в тайне являются одним из основных признаков мошенничества. Об этом со ссылкой на МВД России сообщает ТАСС.

В пресс-центре ведомства отметили, что признаками мошеннических схем, кроме требования сохранять разговор или переписку в тайне, являются давление с ограничением времени на принятие решения, угрозы уголовной ответственностью, запрет обращаться к родственникам или в правоохранительные структуры и указания совершить нарушающие законы действия.

В МВД пояснили, что склонение граждан к совершению противоправных действий, в том числе направленных на дестабилизацию деятельности органов власти или подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны, совершается дистанционно. Злоумышленники при этом прибегают к психологическому давлению, манипуляциям и введению человека в состояние страха или эмоциональной зависимости.

В ведомстве напомнили, что сотрудники государственных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» либо участвовать в каких-то оперативных мероприятиях и специальных операциях без официального процессуального оформления.

До этого в Роскомнадзоре рекомендовали россиянам немедленно прерывать подозрительные звонки и не передавать личные данные. В РКН напомнили, что сотрудники официальных служб и ведомств, а также банков не звонят гражданам через мессенджеры и не просят СМС-коды и паспортные данные.

Ранее в МВД назвали опасные привычки россиян в соцсетях.