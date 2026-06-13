В МВД назвали опасные привычки россиян в соцсетях

Россиянам, чтобы защитить персональные данные, следует закрыть свои профили в соцсетях от посторонних глаз. Такую рекомендацию дали в пресс-службе МВД России во время беседы с РИА Новости.

Кроме того, нельзя выкладывать в публичное пространство фотографии документов, а если такие уже есть — лучше их удалить. Необходимо отказаться от размещения в сети снимков с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты. Также в министерстве призвали использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах.

До этого в Роскомнадзоре рекомендовали россиянам немедленно прерывать подозрительные звонки и не передавать личные данные. В РКН напомнили, что сотрудники официальных служб и ведомств, а также банков не звонят гражданам через мессенджеры и не просят СМС-коды и паспортные данные.

Мошенники часто создают ситуацию искусственной срочности и играют с эмоциями жертвы. Поэтому россиянам советуют воспользоваться правилом паузы и взять время на обдумывание подозрительного разговора. Нельзя перезванивать не незнакомые номера.

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