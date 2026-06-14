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Общество

Жителей загоревшегося в Самаре дома расположили в пункте временного размещения

Пункт временного размещения организовали для жильцов дома в Самаре из-за пожара
Прокуратура Самарской области

Пункт временного размещения организовали в школе в Самаре для жильцов многоквартирного дома, где произошел взрыв бытового газа. Об этом заявил глава администрации Советского района городского округа города Вадим Бородин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, жителям будет оказана вся необходимая помощь, специалисты выясняют причины произошедшего.

Он добавил, что на месте инцидента работают 12 пожарных расчетов, дежурят три автомобиля скорой помощи.

«На месте вместе со мной находятся руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Евгений Вдовин и начальник Управления МВД России по г.Самаре Дмитрий Урюпин», — рассказал Бородин.

До этого сообщалось, что в многоэтажке в Самаре произошел взрыв бытового газа и началось возгорание.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, пять человек пострадали, из них двое — дети.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в доме на улице XXII Партсъезда.

Ранее в Дагестане мужчина предотвратил взрыв, учуяв запах газа.

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